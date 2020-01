Salon de l'auto de Montréal | Le Ford Mustang Mach-E

On peut arguer que le point culminant du Salon de l'auto de Montréal 2020 est survenu tôt dans la journée médiatique, alors que le très attendu Mustang Mach-E de Ford a fait ses débuts canadiens officiels ce matin.

Selon Ford, le nouveau modèle représente une expansion de la gamme Mustang, quoiqu’on est en droit de se demander si le Mach-E tout électrique vise les mêmes acheteurs que le légendaire pony car.

Cela dit, les ressemblances entre la voiture et le VUS sont indéniables. Le long capot audacieusement sculpté, les phares agressifs et les feux arrière à trois barres distinctifs vous disent en autant de mots qu'il s'agit d'un Mustang. Par contre, c'est un VUS. Et il est entièrement électrique.

Ford rétorquera, et avec raison, que la puissance et la performance sont tout aussi importantes avec ce modèle qu'avec la Mustang qu’on connait si bien. Ainsi, la puissance totale du Mustang Mach-E est de 332 chevaux (en configuration de traction intégrale, avec le bloc-batterie à autonomie prolongée) et le couple, de 417 lb-pi. Il y aura également deux versions plus performantes, la GT et la GT Performance Edition.

Le Mach-E offre également au conducteur trois modes de conduite différents, dénommées Whisper, Engage et Unbridled ; chacune d'elles altère les paramètres de manière différente pour offrir la dynamique de conduite désirée. Ces paramètres modifient non seulement la commande de direction et ainsi de suite, mais aussi l'éclairage ambiant, les repères visuels sur les écrans et les cadrans et les sons produits par le groupe motopropulseur électrique.

Parlant d'écrans, l'imposant écran tactile de 15,5 pouces de la Mach-E fait partie du système SYNC de nouvelle génération de la compagnie. Voici un aperçu de ce système :

Une autre caractéristique notable est l'unité de rangement du coffre avant caché sous le capot. Il peut contenir 136 litres de marchandises, et si ces marchandises sont liquides ou fondent, sachez que l'unité peut être vidée.

Sur le plan technique, un point saillant est la fonction Phone as a Key que Ford introduit pour la première fois dans sa gamme avec le Mach-E. Avec ce système, le véhicule peut détecter à l'approche le téléphone intelligent d'un utilisateur via Bluetooth, déverrouiller les portières et donner au conducteur la possibilité de commencer à conduire sans clé intelligente et sans sortir son téléphone de sa poche. (Si la batterie de votre téléphone est à 1 %, rassurez-vous : vous pouvez entrer un code sur l'écran tactile pour faire démarrer le véhicule).

Le Mustang Mach-E sera offert avec l'un ou l'autre de deux systèmes de batterie : une version à autonomie standard (75,7 kWh) et une version à autonomie prolongée (98,8 kWh). Quant à l'autonomie de ce VE, elle est estimée à 475 km avec la plus grosse batterie ; évidemment, la conduite en situation réelle nous dira comment cela se passe, surtout pendant les mois d'hiver au Canada.

La Ford Mustang Mach-E devrait faire ses débuts plus tard cette année.