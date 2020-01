On connait plus de détails sur les moteurs et fonctionnalités du VUS Genesis GV80

Le premier VUS de la marque Genesis, le GV80, a enfin été dévoilé en Corée du Sud. On avait eu un aperçu ici la semaine dernière, mais il nous manquait encore beaucoup d’informations. Avec la présentation officielle qui a eu lieu à l’autre bout du monde, on en sait enfin plus sur ce que va nous réserver ce VUS.

D’abord, mentionnons qu’esthétiquement, le modèle est demeuré fidèle au concept et à tout ce qu’on a pu voir jusqu’à maintenant. Les lignes générales demeurent génériques, mais dans l’ensemble, ce n’est pas laid. À bord, la présentation est plus ostentatoire. La compagnie a aussi fait tout ce qu’elle pouvait pour que son produit soit le moins lourd possible. Ainsi, le capot, les portes et le hayon sont faits d’aluminium.

Mis à part le style, on en a bien sûr appris plus sur les mécaniques et l’équipement qu’il allait proposer. Dans le premier cas, trois moulins seront appelés à le servir, mais la mécanique Diesel ne sera pas proposée chez nous. Ça nous laisse donc avec deux choix.

Le premier est un 4-cylindres turbo de 2,5 litres, un moteur qui pourrait être semblable à celui qui va animer la prochaine Hyundai Sonata N-Line. Dans son cas, on parle d’une puissance de 290 chevaux et d’un couple de 310 livres-pieds.

On trouvera ensuite un 6-cylindres de 3,5 litres, mais pour l’instant, le mystère plane quant à ce dernier. En fait, la famille Hyundai Kia ne possède pas de mécanique de cette taille. Sommes-nous en présence d’une version retravaillée du V6 biturbo de 3,3 litres qui sert les trois berlines de la marque Genesis, ainsi que la Kia Stinger ? Si c’est le cas, on peut s’attendre à plus de puissance que les 365 chevaux et 376 livres-pieds de couple qui apparaissent sur sa fiche technique.

Tous les moteurs seront associés à une transmission à huit rapports. Des modèles à propulsion seront proposés, tout comme la traction intégrale sera livrable. Dans le cas des unités réservées à l’Amérique du Nord, le différentiel arrière des versions à rouage intégral sera à glissement limité.

En matière d’équipement, on aura droit au nec plus ultra. Par exemple, une caméra sera appelée à lire la route devant afin d’envoyer l’information à la suspension adaptative qui va s’ajuster en conséquence, le tout de façon électronique. La navigation sera à réalité augmentée, comme on peut la trouver chez Mercedes-Benz.

Un écran de 14,5 pouces va dominer la planche de bord et il sera en mesure de reconnaître l’écriture tracée à la main. Le régulateur de vitesse sera aussi doté d’une intelligence artificielle qui va lui permettre de s’ajuster au type de conduite du propriétaire. Le fait qu’une des options soit des sièges arrière chauffants et ventilés nous donne un aperçu de ce que l’on peut trouver en équipement de série avec ce modèle.

Pour ce qui est des versions et des prix, il faudra bien sûr attendre qu’on nous présente le véhicule au Canada, mais disons que l’offre commence à prendre forme.