Le 77e Salon international de l’auto de Montréal est commencé

Montréal - Le Salon international de l’auto de Montréal a ouvert ses portes au grand public vendredi. Voici donc un petit aperçu de ce qui vous y attend d'ici le 26 janvier.

Subaru Crosstrek PHEV 2020

On l’attendait depuis belle lurette, cette version hybride rechargeable du Crosstrek de Subaru, modèle immensément populaire au Canada et surtout au Québec. En primeur canadienne.

Mini Cooper SE (100 % électrique)

Voici le tout premier modèle Mini à fonctionner entièrement grâce à l’électricité. En primeur nord-américaine.

Mitsubishi Mirage (version 5 portes)

Mitsubishi va bien par le temps qui court au Canada, et il compte an rajouter avec la version à cinq portes de sa petite puce urbaine. En primeur nord-américaine.

Ford Mustang Mach-E

Il s’agit peut-être du modèle le plus chaudement anticipé (et aussi le plus controversé!) de l’année. Ford pose son orteille dans les eaux de la mobilité entièrement électrique, avec ce modèle dérivé du légendaire muscle car Mustang. Fallait le faire, quand même. En primeur canadienne.

Ford Escape PHEV

Le Ford Escape bénéficie en 2020 d’une révision complète et, selon la majorité des observateurs, très réussie. Voici la version hybride enfichable. En primeur canadienne.



Cadillac CT4 et CT5

On a eu un lancement plus tôt cette semaine à Montréal en marge du Salon, mais officiellement les deux nouvelles berlines de Cadillac font leur première apparition sur sol canadien au Salon propre. En primeur canadienne.

Chevrolet Corvette C8

Tout comme le Mach-E de Ford, la Chevrolet Corvette de huitième génération s’est fait parler d’elle depuis un an. La nouvelle version à moteur centrale est d’une autre espace presque totale comparée à l’ancienne Corvette. Un des modèles à voir absolument au Salon ! En primeur canadienne.

Toyota RAV4 Prime

Le RAV4 est roi et maitre de sa catégorie (de toutes les catégories, à vrai dire) au Canada, et voilà qu’après le version hybride, Toyota renchérit avec le Prime, version hybride rechargeable qui devrait cause une ruée vers les concessionnaires Toyota au pays. Du moment que le fabricant est en mesure à répondre à la demande… En primeur canadienne.

Toyota Highlander hybride

La version hybride de la nouvelle génération du Highlander de Toyota sera au Salon. À prendre en note : sa consommation moyenne de seulement 6,7 l / 100 km, ce qui est somme toute phénoménale pour un VUS de sa taille. En primeur canadienne.

Volkswagen Atlas Cross Sport

On était sur place au Tennessee en octobre dernier pour le lancement américain du Volkswagen Atlas Cross Sport, version plus sportive du grand VUS Atlas de la marque allemande. Le voici qui se pointe au Salon, là où il devrait bénéficier d’un accueil chaleureux des visiteurs. En primeur canadienne.

Nissan Sentra

Nissan propose une nouvelle Sentra 2020 transformée, dotée d’une nouvelle plateforme, d’un nouveau moteur (pour elle) et d’un nouveau design. En primeur canadienne.

Nissan Titan

En fin novembre Auto123 est parti à Salt Lake City dans l’Utah pour découvrir le Nissan Titan de deuxième génération. Celui qui tentera de briser l’hégémonie des camionnettes du Big Three américain sera sur place au Salon, une anomalie parmi tous les véhicules électriques, petits VUS et prototypes futuristes. En primeur canadienne.

Mazda CX-30

Le nouveau multisegment de Mazda prend sa place dans l’alignement coincé entre le CX-3, plus petit, et le CX-5, plus grand. En primeur canadienne.

Buick Encore GX et Chevrolet Trailblazer

Voici des cousins proches qui s’apprêtent à faires leurs débuts sur le marché nord-américain, le Buick Encore GX et le Chevrolet TrailBlazer. Deux petits VUS qui pourraient bien plaire énormément aux consommateurs canadiens. En primeur canadien.

Prototype Genesis Mint

On l’a vu pour la première fois le printemps dernier au Salon de New York, alors ce concept du manufacturier de luxe Genesis n’est plus tellement nouveau. Mais la Mint est tellement mignone qu’il ne faudrait pas la rater au Salon. En primeur canadienne.

Prototype Hyundai 45

Selon Hyundai, ce prototype est inspiré du concept Pony original datant de 1974. La compagnie coréenne l’a présenté pour la première fois à Francfort au mois de septembre, alors on ne parle pas d’un modèle flambant neuf. Mais comme la Mint, ce concept rétro-futuriste est simplement trop mignon pour ne pas passer le voir au kiosque Hyundai au Salon. En primeur canadienne.

Kia Seltos

Kia a présenté son tout nouvel utilitaire aux médias lors d’un évènement quelques jours avant le début du Salon. Mais il s’agira néanmoins de la première occasion pour les canadiens de voir en personne ce nouveau modèle, qui se situe entre le Soul et le Sportage dans la gamme de VUS du manufacturier coréen. En primeur canadienne.

Beaucoup de BMW

La marque bavaroise profite de l'absence de plusieurs marques de luxe cette année, notamment Volvo, Mercedes-Benz et Audi, pour s'amener à Montréal avec un flot de nouveautés. Il y en aura sept en tout, dont la M8 Gran Coupé et la Série 2 Gran Coupé.

La boite noire

Une section qui s'est avérée très populaire au Salon l'an dernier, la Boite Noire met en vedette des modèles exotiques qu'on ne risque pas de voir de sitot dans le stationnement du Costco avoisinant un samedi après-midi. Cette année, on pourra voir la McLaren Senna et la Pagani Huayra Roadster.