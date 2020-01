Toyota rappelle quelque 55 000 véhicules au Canada

Toyota Canada va procéder au rappel de 54 687 véhicules de marques Toyota et Lexus des années 2018 et 2019. Les modèles visés sont équipés d’une pompe à essence qui peut cesser de fonctionner de façon impromptue, ce qui peut entraîner l’arrêt du moteur et provoquer du coup une panne.

La campagne vise des modèles non hybrides. Concrètement, on parle des Lexus GS 350 AWD, LX 570 et RX 350/350L, ainsi que certains modèles 500 LS, LC 500, RC 300 AWD, RC 350 AWD, IS 300 AWD, ES 350, GX 460 et NX 300 de l’année 2019 uniquement. De plus, les modèles Highlander, Sienna, Tundra, Sequoia, Tacoma et 4Runner des années 2018 et 2019 sont touchés. Enfin, certaines Toyota Corolla, Camry et Avalon de l’année 2019 sont aussi concernées.

Toyota mentionne que si la pompe à essence cesse de fonctionner, des messages d’alerte et des témoins pourraient être affichés au bloc d’instruments et le moteur pourrait ne pas tourner rond. Cela peut bien sûr entraîner un arrêt complet de ce dernier et, le cas échéant, il pourrait ne pas être en mesure de redémarrer. Si un véhicule cesse de fonctionner alors qu’il circule à haute vitesse, cela peut grandement augmenter les risques de collision.

Toyota n’est pas au courant d’accidents ou de blessures qui seraient survenus en raison de ce problème.

Aux États-Unis, une campagne similaire touche quelque 700 000 unités.

L’entreprise travaille à trouver une solution et elle devrait avertir les propriétaires à la mi-mars afin que ces derniers sachent si leur véhicule est touché par la campagne. La compagnie mentionne que les consommateurs inquiets peuvent contacter les services de Toyota au 1-888-869-6828 ou ceux de Lexus au 1-800-265-3987.