Le Ford Bronco serait présenté au Salon de Détroit en juin

L’année 2020 en sera une d’importance pour Ford. On aura bien sûr droit aux débuts de la Mustang Mach E, mais aussi au retour très attendu du Bronco. Voilà des années qu’on sait que ce dernier va effectuer un deuxième tour de piste, mais on a eu peu de choses à se mettre sous la dent jusqu’ici. En fait, la patience de tout le monde a été mise à rude épreuve alors qu’on n’apprend qu’au compte-gouttes ce que va nous réserver ce dernier.

Là, bien que la chose n’ait pas été officiellement annoncée par Ford, tout indique que l’entreprise a fait son choix quant au moment où elle va dévoiler son modèle. Normalement, on se serait attendu à le voir débarquer au Salon de Détroit en début d’année, mais puisque ce dernier a été repoussé au mois de juin, un doute a subsisté.

Les six premiers mois de l’année nous réservent trois salons d’importance aux États-Unis, soit Chicago en février, New York en avril et maintenant Détroit en juin. Il aurait été surprenant de voir débarquer le Bronco à Chicago, mais le choix de New York aurait pu être plausible, surtout que la firme à l’ovale bleu a mentionné que la présentation officielle de ce dernier aurait lieu au printemps.

Or, une source anonyme a dévoilé au site TFLcar que c’est au rassemblement de Détroit que la présentation aurait finalement cours. Techniquement, lorsque ce dernier va se mettre en branle, nous serons toujours au printemps.

Lorsqu’on y pense, le mariage est parfait. Le Salon de Détroit a besoin de véhicules qui vont générer beaucoup d’attention pour cette première édition tenue en juin alors que du côté de Ford, le braquage des projecteurs vers la ville de Détroit cette année ne pourra que servir le Bronco.

Ce dernier, qui va proposer une allure rétro et une forme très carrée, va se positionner comme un rival direct au Jeep Wrangler. Avec des portières amovibles et une vocation hors route toute tracée, disons que ça promet. Les comparaisons entre les deux produits s’annoncent intéressantes.

Dans cinq mois, nous serons fixés.