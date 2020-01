Un nouveau nom pour la prochaine Toyota 86

Les voitures sport sont devenues une denrée rare sur le marché. Ainsi, lorsqu’un modèle est menacé, c’est toute une communauté de passionnés qui s’en trouve concerné et qui monte aux barricades. Parallèlement, lorsqu’on annonce la création ou le retour d’un modèle en particulier, l’enthousiasme est à son comble.

C’est ce qui s’est produit il y a quelques mois lorsqu’on a appris que Toyota, en collaboration avec Subaru, allait donner une seconde vie au duo 86/BRZ avec la création d’un modèle de deuxième génération.

Le plaisir a aussi atteint son paroxysme lorsqu’on a appris que les firmes avaient écouté les doléances des amateurs et qu’elles prévoyaient en conséquence faire appel à un moteur plus puissant. Ce dernier proviendrait du coffre à outils de Subaru et tout pointe vers le 4-cylindres turbo de 2,4 litres, un moulin qui propose 260 chevaux. La structure sera l’affaire de Toyota avec la plateforme TNGA (Toyota New Global Architecture).

Autre détail qui n’est pas à négliger, on promet aussi d’améliorer la qualité de l’habitacle dont la présentation actuelle est dominée par une quantité importante de plastiques bon marché.

Enfin, l’autre élément qui retient l’attention, c’est que le nom du modèle serait appelé à changer. N’attendez pas une appellation plus traditionnelle comme l’utilisation d’un nom, toutefois, car la rumeur qui court est que la nouvelle référence serait GR86. Cela permettrait à la marque de l’aligner avec d’autres produits comme la GR Supra et la GR Yaris qui vient d’être présentée pour d’autres marchés. Les lettres GR, pour ceux qui l’ignoreraient, renvoient à la division de course de l’entreprise, Gazoo Racing.