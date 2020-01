Le Kia Seltos 2021 fait ses débuts canadiens à Montréal

Montréal, Québec – Au dernier Salon de l’auto de Los Angeles, Kia dévoilait un nouveau VUS, le Seltos. La compagnie a publié une série d'images, et on a également appris plus récemment quel serait la performance du modèle au niveau de la consommation de caburant. Hier soir, c’est à Montréal, en marge du Salon de l’auto qui va ouvrir ses portes vendredi prochain, que la compagnie a fièrement montré son petit nouveau à la presse locale.

Pour la firme coréenne, son produit est un match parfait pour les consommateurs canadiens qui, à ses dires, aiment un produit abordable et « tout aussi à l’aise dans les dédales d’une métropole que sur les longues lignes droites des Prairies. » Kia souhaitait pouvoir proposer un autre VUS d’entrée de gamme, le segment qui connaît la plus grande croissance au pays, et avec le Seltos, c’est maintenant chose faite.

Au menu, on va trouver trois variantes. L’offre va s’amorcer avec la livrée LX dont le prix sera de 22 995 $ en configuration à deux roues motrices, 24 995 $ avec le rouage intégral. Viendra ensuite la version EX dont le prix de départ sera de 27 595 $. Avec l’ensemble Premium, ce dernier va gonfler à 30 595 $. Au sommet de la gamme, on trouvera la déclinaison SX et une facture de 32 595 $.

Dans la hiérarchie, le Seltos vient se positionner entre le Soul et le Sportage. Pour séduire la clientèle, la compagnie mise sur le niveau de technologie que ce dernier va offrir, par exemple la possibilité de régler d’avance certaines fonctionnalités de la cabine, comme la température, grâce à des commandes intégrées au système multimédia UVO.

En matière de sécurité, chaque Seltos sera servi avec les alertes pour les angles morts et la circulation transversale arrière, ainsi que l’alerte pour les places arrière, une caractéristique dont tout nouveau véhicule ne peut se passer. La caméra de recul est bien sûr de la partie, également, comme l’exige la législation canadienne depuis le 1er mai 2018.

Pour ce qui est de l’offre en matière de technologie, un facteur important pour les jeunes acheteurs, le Seltos se pointe dès le départ avec les applications Android Auto et Apple CarPlay, un écran tactile de huit pouces, une clef intelligente, de même que le démarrage à bouton-poussoir et la climatisation automatique.

Ajoutez à cela des phares de jour et des feux de position à DEL, un aileron avec lumière de freins intégrée à DEL, des rails de toit, des rétroviseurs et des sièges avant chauffants, ainsi qu’une colonne de direction inclinable et télescopique. Pas mal pour un véhicule dont le prix de départ se situe sous les 23 000 $.

En grimpant dans la gamme avec la version EX, on découvre des roues de 17 pouces, un toit ouvrant, la sellerie de cuir et davantage d’aides à la conduite. L’ensemble Premium ajoute des phares à DEL, des phares antibrouillard, le système multimédia UVO sur écran tactile de 10,25 pouces, des contrôles électriques pour le siège du conducteur, un support lombaire, des sièges avant ventilés, des sièges arrière chauffants et la recharge sans fil pour appareils cellulaires. Enfin, avec le modèle SX, on profite d’éléments comme des roues en alliage de 18 pouces, une chaîne audio Bose de première qualité, ainsi que l’affichage tête-haute.

Mécaniquement, deux options s’offrent aux consommateurs ; un 4-cylindres de 2 litres offrant 146 chevaux et 132 livres-pieds de couple, ainsi qu’un 4-cylindres turbo de 1,6 litre capable de 175 chevaux et 195 livres-pieds de couple. La traction intégrale est livrable en option avec le modèle de base, mais est de série sur les autres variantes. Dans presque tous les cas, on trouve une transmission à variation continue intelligente (IVT). La version SX à moteur turbo profite de son côté d’une boîte automatique à sept rapports et double embrayage.

En terminant, un mot sur la capacité de chargement. Elle est de 752 litres avec tous les sièges en place et de 1778 lorsqu’on rabat ceux de la deuxième rangée.

Le modèle sera livrable au printemps et les concessionnaires acceptent les réservations à partir de maintenant.

Gamme de prix

Seltos 2021 LX à traction : 22 995 $

Seltos 2021 LX à traction intégrale : 24 995 $

Seltos 2021 EX à traction intégrale : 27 595 $

Seltos 2021 EX Premium à traction intégrale : 30 595 $

Seltos 2021 SX à traction intégrale : 32 595 $