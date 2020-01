Retour de la Toyota Venza ?

La Toyota Venza s’est pointée sur le marché à l’automne 2008 comme modèle 2009. Son succès a été instantané, mais le modèle a comme été oublié dans la gamme et lorsqu’est venu le temps de le repenser, Toyota avait d’autres chats à fouetter et a préféré lancer la serviette.

Le produit a cessé d’être proposé en 2017. Ironiquement, en 2018 et en 2019, 18 exemplaires ont été vendus aux États-Unis (9 par année), un signe qu’il restait des modèles et que certains consommateurs ont profité de l’occasion.

Et selon ce que nous apprend le site TFLnow qui cite une source interne, la compagnie va redonner vie à ce véhicule sous la forme d’un multisegment hybride. La taupe a aussi fait allusion à l’hybridité concernant la Sienna.

Pour en revenir à la Venza, il s’agirait d’un véhicule offrant cinq places disposées sur deux rangées de sièges. Il viendrait se mesurer directement aux Chevrolet Blazer, Ford Edge et Honda Passport de ce monde. Sa mécanique proviendrait soit du RAV4, soit du Highlander. Chacun utilise un 4-cylindres de 2,5 litres et un moteur électrique. La solution pourrait pencher vers la configuration du deuxième puisqu’il offre plus de puissance. Ce sera à voir.

Il a aussi été question du renouvellement de la camionnette Tundra dans les conversations qu’a eu l’employé de Toyota avec un représentant du site TFLnow. Le premier a indiqué au deuxième qu’il faudrait attendre deux autres années avant de voir la Tundra se pointer sur le marché. Elle serait mise en vente en décembre 2021.

Bref, les deux prochaines années nous promettent pas mal de rebondissements du côté de Toyota et c’est sans compter sur la gamme de Lexus qui devra aussi être passée au peigne fin.