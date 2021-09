Vindredi groovy: Chili, Portugal et yacht rock

C’est le vendredi du long week-end de la Fête du Travail, et donc, le Vindredi groovy s’en va dans le même sens, celui de la farniente et du yacht rock.

Avec l’animateur Patrick Lagacé, la sommelière Jessica Harnois et la chroniqueuse Catherine Beauchamp nous placent dans une ambiance relaxe, voire, langoureuse avec des vins du Chili et du Portugal.

Vins

1 - Un Muscadelle aussi original qu’abordable.

Pegões Vale da Judia 2020

Vin blanc | 750 ml | Portugal - Setúbal Peninsula

10,55 $

2- Un Chardonnay passe-partout!

Vina Laurent - Diabolico Valle Central

Vin blanc | 750 ml | Chili - Valle Central

12,35 $

3- Le Castelao : un cépage à connaître!

Fontanário de Pegões Palmela 2019

Vin rouge | 750 ml | Portugal - Setúbal Peninsula

13,20 $

4- De Gras Reserva Cabernet-Sauvignon/Syra Valle Central

Vin rouge | 750 ml | Chili - Valle Central

10,95 $

Musique

Boz Scaggs – Lowdown

Boz Scaggs – JoJo

George Benson - Give Me the Night

Robbie Dupree - Steal Away

The Doobie Brothers - What a Fool Believes

Kenny Loggins - This Is It

Michael McDonald - I Keep Forgettin (Every Time You're Near)

Bobby Caldwell - What You Won't Do for Love

Eagles - One of These Nights

Christopher Cross – Sailing

Gino Vanelli - People Gotta Move

Daryl Hall & John Oates - I Can't Go for That (No Can Do)

Player - Baby Come Back

Steely Dan- Hey Nineteen

Toto - Rosanna

Steely Dan - Do It Again