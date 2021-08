Vindredi groovy... et Rock and Roll avec les Rolling Stones

C’est vendredi et c’est le Vendredi groovy, qui, cette semaine, est aussi Rock and Roll, car il est un hommage à Charlie Watts, disparu cette semaine, et à la musique des Rolling Stones.

En compagnie de l’animateur Patrick Lagacé, la sommelière Jessica Harnois et la chroniqueuse Catherine Beauchamp partagent vins, musique et fou rires.

Vins

1 - Un blanc thématique parfait pour la pêche ou le poisson sur le grill.

Brochet Réserve - Val De Loire 2018

Vin blanc | 750 ml | France - Centre-Ouest

20,25 $

2 - Un Chardonnay frais et nature. Avec une salade du jardin, c’est le bonheur à sa plus simple expression

Gérard Bertrand - Naturae Pays d'Oc 2020

Vin blanc | 750 ml | France Languedoc-Roussillon

19,00 $

3 - Un rouge italien chaleureux à base de Primitivo - similaire au Zinfandel - qui accompagne bien les soirées autour d’un feu.

Alessandro Berselli - Primitivo Salento 2018

Vin rouge | 750 ml | Italie -Pouilles

19,95 $

4 - Un delicieux Barbera d’alba rafraîchissant pour un rouge même en temps de canicule.

Borgogno - Barbera d'Alba 2019

Vin rouge | 750 ml | Italie - Piémont

24,15 $

Musique

Chansons originales ou reprises des Rolling Stones

Route 66

Time Is On My Side

As Tears Go By

Get Off of My Cloud

Paint It Black

Under My Thumb

Jumpin' Jack Flash

Sympathy for the Devil

You Can't Always Get What You Want

Bitch

Brown Sugar

Can't You Hear Me Knocking

Wild Horses

Angie

Miss You

Some Girls

Start Me Up

(I Can't Get No) Satisfaction