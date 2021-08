Atteinte d’un cancer incurable | Une Montréalaise émeut la Twittosphère

«Tout au long de ce processus, elle nous parle de sa maladie avec une telle sérénité. Elle semble très sereine et toujours bienveillante à répondre à tout le monde. Elle expliquait ce qui se passait. On l’a vue aller en chimiothérapie et perdre ses cheveux. On l’a vue avec son p’tit bonhomme lui expliquer qu’elle allait mourir bientôt. J’étais bouleversée, mais en même temps, c’était empreint de sagesse, d’humanité. C’est une grande leçon de dignité»