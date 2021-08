New York | La tempête Henri force l'interruption d'un spectacle d'envergue au Central Park

«À Manhattan, on a déjà reçu plus de 11 centimètres de pluie depuis 19h30, samedi soir. Même à Brooklyn, il y en a eu encore plus. On prévoit huit centimètres de plus. Or, l'oeil de la tempête a dévié vers l'Est et il semble que Henri touchera non pas le Long Island, mais plutôt le Rhode Island. À l'Ouest, les pluies sont plus intenses, tandis qu'à l'Est, ce sont les vents qui se font plus intenses.»