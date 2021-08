Vindredi groovy | Célébrons la fin de l'été et le Portugal

L’été achève. Les canicules aussi. Mais pas question de délaisser le bon vin et le soleil au Vindredi Groovy.

Pour l’occasion, l’animateur Patrick Lagacé, la sommelière Jessica Harnois et la chroniqueuse Catherine Beauchamp célèbrent la belle saison qui s’étire en proposant un doublé soleil.

Le Portugal est à l’honneur pour l’occasion, ainsi que pas mal toutes les chansons connue avec le mot « été » dans le titre, en français ou en anglais.

Vins

Aussi bon avec des poissons que des viandes grillées : les vins du Portugal seront vos meilleurs alliés.

1 - Pour commencer, un blanc de choix à l’apéro, quand il fait chaud.

Aveleda Alvarinho Minho 2020

Vin blanc | 750 ml | Portugal Vinho Verde

15,10 $

Alvarinho 100 %

2 - Puis, un blanc épatant pour aller avec les poissons.

Cabral Seleçao Douro 2018

Vin blanc | 750 ml | Portugal Porto/Douro

17,25 $

Arinto 30 %, Rabigato 20 %, Viosinho 20 %, Gouveio 15 % Seulement 1,6 g de sucre.

3 - On y va ensuite avec un rouge fruité qui a du caractère et qui va à merveille avec des côtelettes de porc bbq et un poulet piri piri.

Cortes de Cima Chaminé

Vin rouge | 750 ml | Portugal

14,35 $

Alentejo (en haut de l’algarve) avec du tempranillo 30 %, de la shiraz et de la syrah 30 % et du touriga nacional 20 %

4 - Un de mes rouges préférés (année après année) pour le BBQ.

Niepoort Dialogo

Vin rouge | 750 ml | Portugal Porto/Douro

16,10 $

Touriga Franca 40 %, Touriga nacional 30 %, Tinta roriz 20 %, Tinta amarela 10 %

Musique

Les négresses vertes - Voilà l'été

Steeve Fiset - Les chemins d'été

3 gars su'l Sofa - L'été

Bebel Gilberto - So Nice (Summer Samba)

Eddie Cochran - Summertime Blues

Frank Sinatra - Summer Wind

Sly and the family Stone - Hot Fun in the Summertime

Jamiroquai - Summer Girl

Bryan Adams -Summer of '69

Seals & Crofts - Summer Breeze

Louis Armstrong et Ella Fitzgerald – Summertime

Alex Kapranos et Clara Luciani - Summer Wine

Playahitty - The Summer Is Magic

Mungo Jerry – In the Summertime

Shaggy – In the Summertime

Pierre Bertrand - Un air d’été

Les frères à cheval - L'été

Joe Dassin - L'été indien