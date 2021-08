Chronique plein air de Lydiane St-Onge | «Sur la Côte-Nord, les monts Groulx offrent une vue spectaculaire»

«J’ai pêché deux saumons et deux ouananiches (saumons d’eau douce). Je suis aussi allé faire une randonnée au massif des monts Groulx. Il y a plein d’activités à faire à la Côte-Nord, mais il y a une randonnée ultime pour les marcheurs aguerris. C’est loin, mais ces monts en valent la peine. Ils offrent une vue spectaculaire. C’est un beau défi, car il n’y a pas de réseau cellulaire et c’est hors piste. On doit tracer soi-même son sentier.»