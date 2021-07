Chronique plein air | Découvrez le Bas-Saint-Laurent avec Lydiane St-Onge

Dans sa chronique plein air, mercredi, Lydiane St-Onge vous propose quelques escapades dans le Bas-Saint-Laurent.

La région du Bas-Saint-Laurent se targue d’être la «réserve mondiale de bon temps».

Entre le fleuve, l’air marin, les montagnes, les champs, les îles, les parcs nationaux et les couchers de soleil, on ne peut faire autrement que profiter, décrocher et vivre au ralenti.

Voici quelques escapades suggérées par Lydiane St-Onge :

Île aux lièvres : escapade en nature, camping, randonnée de 40 km de sentiers et vue directe sur le fleuve. Il y a aussi de jolis chalets à louer, une auberge avec quelques chambres et même un petit restaurant sur place !

Excursions offertes par la société Duvetnor à Rivière-du-Loup. Prix pour une traversée aller-retour : 50$ adulte / 25$ enfants

Îles du Pot à l'Eau-de-Vie : visite d’un phare, soit une excursion d’une journée en traversier.

Île Verte : petit village de marins, vieilles maisons d’époque blanches au toit rouge, phare et musée à visiter. On peut traverser l’île à pied ou à vélo.

Le sentier de la bouette : une traversée du fleuve Saint-Laurent à pied. Une fois par année, lorsque la marée est basse, des centaines de personnes (500 au total) se rassemblent et marchent jusqu’à la l’île Verte. C’est un évènement unique en son genre! Il y a un dîner de servi et même un spectacle en soirée ! Prix : 30$ pour les adultes. Cette activité aura lieu le 24 juillet 2021 si les mesures sanitaires reliées à la COVID le permettent.

Kamouraska et ses environs : escalade et le village de Kamouraska

Le Parc national du Bic : immense parc à visiter. Location de vélo, kayak, randonnées, plages, faune et une flore magnifique entre mer et falaises. Sans oublier les magnifiques couchers de soleil.