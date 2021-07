Changements climatiques | Le mont Royal envahi par des chenilles spongieuses

«En 2021, on voit vraiment l’ampleur de cet envahissement. Par exemple, au mont Royal, il y a tout un pan de la montagne qui est partiellement défolié. Les chenilles ont mangé une quantité énorme de feuilles. Les arbres sont capables de produire une deuxième série de feuilles. Mais ça génère un grand stress. Et si jamais on a des sécheresses en juillet ou août, ces arbres peuvent mourir»