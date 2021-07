L'exposition Paris Mini au musée Grévin de Montréal | Des attraits de la capitale en petits blocs MEGA

Le musée Grévin de Montréal a lancé en juin une nouvelle exposition temporaire, Paris Mini, qui renferme des reproductions d’attraits touristiques de Paris et de ses environs en petits blocs.

L’exposition - conçue par Gilles Maheux, dessinateur technique de Charlesbourg féru d’architecture et les membre de l’équipe de Ludovica Miniland – propose un Paris en miniature avec des centaines de milliers de blocs MEGA, qui sont designés à Montréal par l'entreprise MEGA Construx.

Ainsi, on peut y découvrir une douzaine de bâtiments et monuments de la capitale, comme les Champs-Élysées, l’Arc de Triomphe, la tour Eiffel et la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Deux monuments situés en périphérie de la ville font également partie de l’exposition : le château de Versailles et celui de Chambord.

Grandement affecté par la pandémie, le musée revient avec ses horaires habituels depuis la mi-juin.

Expo Paris Mini, du 11 juin au 6 septembre, au musée Grévin Montréal, Centre Eaton, 5e étage.