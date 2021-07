Une signature particulière dans la cuisine canadienne ? «Pour moi, la gastronomie est d’abord régionale»

«Pour moi, la gastronomie canadienne n’existe pas. Cela dit, la gastronomie française ou italienne, comme on la pense, n’existe pas non plus. La gastronomie est d’abord régionale. La manière dont on mange à Terre-Neuve n’a rien à voir avec celle de la Colombie-Britannique. La cuisine des provinces des Prairies n’a rien à voir avec celle du Québec. Ça dépend beaucoup de l’histoire des immigrants arrivés au Canada.»