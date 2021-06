Vindredi groovy: des vins et des synthétiseurs

C'est vendredi et c'est le Vindredi groovy qui marie cette semaine les vins et la musique de synthétiseurs.

Comme d'habitude, l'animateur Patrick Lagacé, la sommeliere Jessica Harnois et la chroniqueuse Catherine Beauchamp partagent les vins, les chansons et les rires.

Vins

1 - En mode préparation pour la Fêtes des pères, la semaine prochaine. Quand on veut célébrer à bon prix une top alternative c’est d’opter pour un crémant.

Louis Bouillot Perle d'Aurore - Crémant de Bourgogne

Rosé pétillant | 750 ml | France - Bourgogne

22,90 $

2- Saumon et chardonnay

Chateau Ste Michelle - Chardonnay Columbia Valley 2018

Vin blanc | 750 ml | États-Unis - Washington

19,95 $

3 - Steak et Cabernet.

Wines Of Substance - Cs Washington State 2019

Vin rouge | 750 ml | États-Unis - Washington

20,50 $

4 - Magret de Canard & Syrah

Terre Rouge Syrah - Les Côtes de l'Ouest - Californie 2015

Vin rouge | 750 ml | États-Unis - Californie

27,75 $

Musique

Trio – Da da da

Donna Summer – I Feel Love

Bronski Beat – Smalltown Boy

Herbie Hancock – Rockit

Gary Numan – Cars

Pet Shop Boys – West End Girls

New Order – Bizarre Love Triangle

Dead Or Alive – You Spin Me Round

Duran Duran – Rio

Eurythmics – Sweet Dreams

A-ha – Take On Me

Van Halen – Jump

Journey – Separate Ways

Europe – The Final Countdown

Human League – Don’t You Want Me

The Cure – The Walk

Depeche Mode – Never Let My Down

Soft Cell – Tainted Love

The Buggles – Video Kill the Radio Stars

Nena - 99 Luftballons