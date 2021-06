Prévisions météo pour l’été | Première canicule la semaine prochaine

«Depuis avril, c’est extrêmement sec. En mai, Montréal a connu le mois le plus sec de son histoire. Il n’est pas tombé 10 mm de pluie sans le mois et habituellement c’est 84 mm. C’est très sec. On n’a pas eu de glace sur les rivières, pas d’inondations, presque pas de neige cet hiver. On commence un printemps très sec et chaud. Et il y a beaucoup de chance que ça se poursuive»