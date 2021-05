Vindredi groovy | Vins, cocktails et petits partys

C'est vendredi, c'est l'ouverture des terrasses et c'est vindredi. Donc, petit party vinicole et musical au menu.

L'animateur Patrick Lagacé, la sommelière Jessica Harnois et la chroniqueuse Catherine Beauchamp s'en donnent à coeur joie.

Vins et cocktails

Enfin les terrasses ouvrent! On peut finalement voir des gens. Amenez vos canettes prêtes a boire. C'est tellement cool et facile.

1 - Gin/Soda à la mûre : on the go! Pret a boire!

BleuRoyal Gin + Soda aux mûres

Boisson à base d'alcool | 4 x 250 ml | Canada - Québec

15,00 $

2 - Salades estivales, Goberge & Gruner!

Domäne Wachau Grüner - Veltliner Selection 2019

Vin blanc | 750 ml | Austriche - Niederösterreich

19,40 $

Vegan, 1,3 gramme de sucre.

3 - Un top rosé de la Provence avec des coquilles st-jacques ou des langoustines.

Mirabeau - Rosé Classique 2020

Rosé | 750 ml | France - Provence

Syrah 55 %, Grenache 40 %, Cinsault 5 %

1,6 g de sucre.

20,55 $

4 - Un rouge leger et frais avec des charcuteries.

Jean-Paul Brun - Beaujolais L'Ancien Terres Dorées 2019

Vin rouge | 750 ml | France - Beaujolais

20,50 $

Musique

Black Eyed Peas - I Gotta Feeling

Black Eyed Peas - Let's Get It Started

Fergie et Q Tip-Goon Rock - A Little Party Never Killed Nobody

Pink - Get the Party Started

Pink - Raise Your Glass

Kool and the Gang - Celebration

Cyndi Lauper - Girls Just Want to Have Fun

Deee-Lite - Groove Is In the Heart

The B-52's - Love Shack

Yannick - Ces soirées-là

Lionel Richie - All Night Long

Lady Gaga -Just Dance (avec Colby O'Donis)

Rihanna - Don't Stop the Music

Taylor Swift - Shake It Off

Justin Timberlake - Can't Stop the Feeling!

Kesha - TiK ToK

Kiss - Rock and Roll All Nite

AC/DC - You Shook Me All Night Long

George Michael - Freedom

Iggy Pop - Lust For Life