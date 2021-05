Encore une fois cette année, il est interdit de se rassembler pour célébrer la fête des Mères au Québec et ailleurs au Canada.

Tour à tour plus tôt cette semaine, plusieurs dirigeants et responsables de la santé publique - dont Justin Trudeau, Le Dr Howard Njoo et le Dr Horacio Arruda, ont rappelé cette consigne dans l'espoir d'éviter une recrudescence des cas de contamination à la COVID-19.