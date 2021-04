Vindredi Groovy | L'heure est au rouge du Portugal

C’est vendredi, c’est donc le vindredi groovy avec une édition toute portugaise!

Comme à l'habitude, l’animateur Patrick Lagacé est en compagnie de la sommelière Jessica Harnois et de la chroniqueuse Catherine Beauchamp.

Vins

1-Douro

Herdade das Albernoas Alentejano

Vin rouge | 750 ml | Portugal Alentejo sud portugal

$9.60



2-Animus Douro

Vin rouge | 750 ml | Portugal Porto/Douro

50-Moins 7

$12.55

3-Vale D. Maria Rufo Douro 2018

Vin rouge | 750 ml | Portugal Porto/Douro

$16.95

Grape varieties Touriga Franca 50 %, Touriga nacional 50 %

Degree of alcohol 15 %

Sugar content 2.2 g/L





Musique:

Portugal the man - Feel It Still

Ofenbach - Be Mine

DNCE - Cake by the Ocean

Fleur East – Sax

Kungs (fest Ephemerals) - I Feel So Bad (feat. Ephemerals)

Outkast - Hey Ya!

David Guetta, Cedric Gervais & Chris Willis - REMIX Would I Lie to You (Radio Edit)