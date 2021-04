Vindredi groovy | Pâques et musique chrétienne... sans le savoir

C’est vendredi, c’est donc le vindredi groovy et c’est aussi vendredi saint. Occasion idéale, finalement, de jumeler vins et bouffe avec… de la musique chrétienne.

Du moins, de la musique d’artistes qui font de la musique chrétienne... sans vraiment s’en rendre compte.

Pour l’occasion, l’animatrice Marie-Claude Lavallée est en compagnie de la sommelière Jessica Harnois et de la chroniqueuse Valérie Roberts.

Vins

1 - Un blanc frais

Borges Quinta de Simaens - Vinho Verde 2019

Vin blanc | 750 ml | Portugal - Vinho Verde

14,95 $

Avec une omelette aux fines herbes

2- Un Chardonnay riche et beurré

Boschendal Chardonnay - Western Cape

Vin blanc | 750 ml | Afrique du Sud - Western Cape

16,00 $

Avec une omelette aux champignons et fromage d’ici, style Migneron

3- Beaujolais et charcuteries

Christophe Pacalet - Beaujolais les Marcellins 2020

Vin rouge | 750 ml | France - Beaujolais

18,25 $

Avec des charcuteries de Charlevoix

4 - Un rouge léger

Alain Lorieux - Chinon Expression 2018

Vin rouge | 750 ml | France - Vallée de la Loire

19,90 $

Avec des grillades de lard et du jambon

Musique

U2 – I Still Haven’t Found What I’m Looking For

Mumford and Sons – Sigh No More

Lenny Kravitz – Are You Gonna Go My Way

Kings of Leon – Use Somebody

Evanescence – Bring Me To Life

Justin Bieber – Holy

Kanye West – Jesus Walks

Destiny’s Child – Say My Name

Kendrick Lamar – Humble

Owl City – Fireflies

Carrie Underwood – Church Bells

Nick Jonas – This is Heaven

Keith Urban – Blue Ain’t Your Color

Lifehouse – Hanging By A Moment

MC Hammer – U Can’t Touch This