Palmarès annuel du bonheur | Le Canada n'est pas le «plus meilleur pays au monde»

Le palmarès annuel des pays où il fait bon vivre est sorti sur les fils de presse et bien que Jean Chrétien a déjà dit que le Canada était le «plus meilleur pays au monde», le pays se classe cette année en 14e position.

C’est la Finlande qui, encore une fois, a remporté la palme du pays où les gens sont les plus heureux, et ce, pour une quatrième année consécutive.

La Finlande a d'ailleurs devancé le Danemark, la Suisse et l'Islande.

Alors qu’on pourrait s’imaginer que la France, l’Angleterre ou l’Allemagne devrait se retrouver au sommet, ils se classent respectivement 21e, 17e et 13e.

Et quels sont les secrets de la Finlande et des pays scandinaves? On y retrouve un très bon niveau de vie, de bons services publics et une belle solidarité sociale en matière de lutte aux inégalités et à la pauvreté.

Les auteurs de cette étude, commandée par les Nations unies depuis 2012, utilisent des sondages qui demandent aux habitants de chaque pays leur propre niveau de bonheur. On croise ensuite ces réponses avec les indices économiques de PIB, de même qu’avec des indices de liberté individuelle, de solidarité, de corruption ou d'instabilité politique et on en arrive à un résultat sur 10.

Note positive pour le Canada? Quand on dit que lorsqu'on se compare, on se console... on a aussi découvert que les pays les moins heureux de la planète sont l'Afghanistan, le Zimbabwe, le Rwanda, le Botswana et le Lesotho.