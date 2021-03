Vins, soleil, espoir, musique, plaisir et bonne bonheur

C'est vendredi, donc, c'est le vindredi. Printanier, qui plus est. Donc, place au plaisir et à la bonne humeur.

Pour l'occasion, l'animateur Patrick Lagacé, la sommelière Jessica Harnois et la chroniqueuse Catherine Beauchamp marient vins plaisir et musique festive des années 1960.

Vins

Le Gros Manseng

Pyrène Côtes de Gascogne - Beau manseng

Vin blanc | 750 ml | France Sud-Ouest

14,95 $

Le Gewurstraminer d’Alsace

Hugel Gewurztraminer 2016

Vin blanc | 750 ml | France - Alsace

21,30 $

Le Blaufränkisch d’Autriche

Krutzler Blaufränkisch 2019

Vin rouge | 750 ml | Autriche - Burgenland

21,65 $

Léon Courville - Vigneron Réserve Baco 2015

Vin rouge | 750 ml | Canada - Québec

27 $

Musique

Bobby Hebb – Sunny

The Beach Boys - Good Vibrations

Martha Reeves and the Vandellas - Dancing In the Street

The Marvelettes - Please Mr. Postman

The Exciters - Tell Him

The Supremes - You Can't Hurry Love

The Archies – Sugar Sugar

Georgie Fame and the Blue Flames - Yeh, Yeh

The Shirelles - Will You Still Love Me Tomorrow

The Foundations - Build Me Up Buttercup

The Chiffons - One Fine Day

Lesley Gore - It's My Party

Dusty Springfield - I Only Want To Be With You

The Turtles - Happy Together

Aretha Franklin – Respect