Un Vindredi groovy avec des Chablis et les Bee Gees

C'est vendredi et on célèbre le vindredi avec des Chablis et la musique des Bee Gees.

Comme d'habitude, l'animateur Patrick Lagacé est entouré de la sommellière Jessica Harnois et la chroniqueuse Catherine Beauchamp.

Vins

Sur un domaine familial de 32 hectares, cette famille produit un petit Chablis, une appellation cree en 1944, qui se veut différente de celle de Chablis/Chablis 1er cru et de Chablis Grand cru.

Baudouin Millet - Petit Chablis 2019

Vin blanc | 750 ml | France - Bourgogne

1,4 g de sucre

23,60 $

Domaine d'Henri Chablis - Les Allées du Vignoble 2018

Vin blanc | 750 ml | France - Bourgogne

1,5 g de sucre

29,90$

Domaine des Malandes - Chablis Premier Cru, Montmains Vieilles Vignes 2018

Vin blanc | 750 ml | France - Bourgogne

2,7 g de sucre

43,75$

William Fèvre Chablis - Premier Cru Fourchaume 2018

Vin blanc | 750 ml | France - Bourgogne

59,50$

Musique

Bee Gees - To Love Somebody

Bee Gees - New York Mining Disaster 1941

Bee Gees - Massachusetts

Bee Gees - I Started a Joke

Bee Gees - How Can You Mend a Broken Heart

Bee Gees - Jive Talkin'

Bee Gees - You Should Be Dancing

Andy Gibb - I Just Want To Be Your Everything

Bee Gees - Night Fever

Bee Gees - Stayin' Alive

Bee Gees - More Than A Woman

Bee Gees - How Deep Is Your Love

Bee Geers - Too Much Heaven

Bee Gees - Tragedy

Barbra Streisand - Woman In Love

Bee Gees - Immortality (avec Céline Dion)