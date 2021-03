Enseignement en plein air | À répéter après la pandémie, disent les profs

«Ce qui est vraiment favorable, c’est de mettre les élèves en action avec des pédagogies plus actives. Et généralement, ils sont plus attentifs. Écouter l’enseignant en position assise pendant 45 minutes, ils vont commencer à gigoter. Mais s’ils bougent plus à l’extérieur, ils mobilisent leur énergie et ça favorise la concentration»