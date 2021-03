Un hiver clément | «Des températures très douces par rapport à la normale»

«Ce n'est pas habituel des température de 9 et de 11 degrés Celsius, pour mercredi et jeudi. Demain, on pourrait même s'approcher d'un record. Il y a une bonne dépression en provenance des Grands-Lacs qui arrivent sur le Québec. Deux systèmes poussent de l'air chaud. Vendredi toutefois, on reviendra plus près des normales de saison.»