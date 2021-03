Vins de fin de relâche et musique d'ABBA

C'est vendredi et le début de la fin de la semaine de relâche. Le vindredi propose donc des vins abordables et la musique dansante et festive d'ABBA.

Comme d'habitude, l'animateur Patrick Lagacé, la sommelière Jessica Harnois et la chroniqueuse marient vins, musique et humour.

«ABBA» les prix, note Jessica Harnois. Pas de doute là-dessus...

Vins

1 - Boschendal - The Pavillion Western Cape

Vin blanc | 750 ml | Afrique du Sud - Western Cape

10,65 $

2 - Deakin Estate Chardonnay

Vin blanc | 750 ml | Australie - Australie du Sud-Est

11,00 $

Chardonnay 100 %, degré d'alcool 13,5 %, taux de sucre 1,5 g/l.

3 - Herdade das Albernoas Alentejano

Vin rouge | 750 ml | Portugal Alentejo

9,60 $

4 - Agostino Wines - Uma Mendoza 2020

Vin rouge | 750 ml | Argentine

10,90 $

Cépages : Sangiovese 60 %, Cabernet franc 10 %, Cabernet-sauvignon 10 %, Petit verdot 10 % , degré d'alcool 13,5 % , taux de sucre 2,7 g/lé



Musique - Chansons d'Abba

Mamma Mia

Waterloo

I Do, I Do, I Do, I Do, I Do

SOS

Money, Money, Money

Fernando

Knowing Me, Knowing You

Take a Chance On Me

The Name of the Game

I Have a Dream

Voulez-Vous

Does Your Mother Know

Chiquitita

Gimme! Gimme! Gimme!

(Hung Up de Madonna)

Super Trouper

The Winner Takes It All

Lay All Your Love On Me

On of Us

Dancing Queen