Une semaine de relâche à New York sans touristes

La semaine de relâche était l’occasion pour plusieurs touristes de se rendre du côté de New York jusqu’à l’an dernier. Avec la pandémie c’est tout le contraire.

En entretien avec Paul Houde dimanche matin, Richard Châteauvert explique que la fermeture des frontières complique grandement la capacité touristique de la région new-yorkaise.

De plus, un variant de la Covid-19 en provenance de New York aurait été détecté depuis novembre et il représenterait actuellement 12% des cas de la région. Ce variant du virus serait d'ailleurs préoccupant aux yeux de la Santé publique de l’État.

Richard Châteauvert explique que la vaccination va tout de même rondement au sud de la frontière alors qu’il obtiendra lui-même sa deuxième dose du vaccin de Pfizer-BioNTech et il souligne que tout est positif pour ceux qui aux États-Unis ont été déjà été vacciné.

Le sénateur Andrew Cuomo dans l'eau chaude

Il aborde aussi les accusations de harcèlement sexuel à l’endroit du sénateur Andrew Cuomo qui ont fait surface cette semaine. Notre chroniqueur explique que Cuomo serait ce qu’on appelle un microgestionnaire et qu’il est lourdement critiqué pour sa gestion de la pandémie.

Sollicitera-t-il un quatrième mandat? La question se pose de plus en plus.