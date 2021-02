Règles sanitaires | Pas de piscine dans les hôtels

«Environ 10 jours avant, on a eu la confirmation que même en zone rouge à partir du 26 février, les hôteliers allaient pouvoir ouvrir les piscines comme les piscines municipales. Et dans la nuit de jeudi à vendredi, tout a changé avec le décret. Donc on se retrouve dans une situation où plusieurs hôtels ont remis de l’eau dans les piscines, ont chauffé l’eau, ont rappelé du personnel dans les hôtels pour la semaine de relâche […] et hier matin, jour où les piscines pouvaient ouvrir, on se fait dire qu’on n’a plus le droit.»