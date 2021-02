Vins actuels et musique de 1971

C'est le Vindredi du vendredi où l'on boit au temps présent, en 2021, quoique en écoutant des classiques de la musique âgés de 50 ans.

Avec l'animateur Patrick Lagacé, la sommelière Jessica Harnois et la chroniqueuse Catherine Beaucoup marient vins, musique de 1971 et bonne humeur.

Vins

1 - « Un blanc électrisant. C'est bon, ça sent le printemps, ça floral. Vraiment délicieux. »

Velenosi - Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico 2019

Vin blanc | 750 ml | Italie -Marches

15,65 $

2 - Un vin espagnol bio, plus punché, d'un vieux domaine (1861). Une version plus moderne, plus vivant. Avec des grillades. Un délice pour le prix.

Faustino - Rioja

Vin rouge | 750 ml | Espagne - Vallée de l'Ebre

15,95 $

3 - Un Cahors qui a du corps, de la poigne. Un rouge costaud en bio dynamique. Avec une grosse pièce de viande.

Fabien Jouves - Cahors Haute Côt(e) de Fruit 2018

Vin rouge | 750 ml | France - Sud-Ouest

20,05 $

4 - Une rockstar a mettre au cellier! Précommandez. Une cuvée plus rare. Encore une fois organique.

Vigna Lenuzza - Schiopettino di Prepotto Friuli Colli Orientali 2018

Vin rouge | 750 ml | Italie - Friuli-Venezia Giulia

29,95 $

Musique

Artiste/Chanson/Album

1. Bill Withers - Ain't No Sunshine (Just As I Am)

2. Marvin Gaye - What's Going On - (What's Going On)

3. Stevie Wonder - If You Really Love Me (Where I'm Coming From)

4. Donny Hathaway - A Song for You (Donny Hathaway)

5. Donny Hathaway & Roberta Flack - You've Got a Friend

6. Carole King - You've Got a Friend (Tapestry)

7. James Taylor - You've Got a Friend (Mud slide slim & the blue horizon)

8. Joni Mitchell - A Case of You (Blue)

9. America - A Horse With No Name (America)

10. Don Mclean - American Pie (American Pie)

11. David Bowie - Life On Mars (Hunky Dory)

12. Elton John - Tiny Dancer (Madman Across the Water)

13. John Lennon - Imagine (Imagine)

14. Rod Stewart - Maggie May (Every Picture Tells a Story)

15. The Who - Baba O'Riley –(Who’s Next)

16. Led Zeppelin - Stairway to Heaven (LED ZEP IV)

17. The Doors - L.A. Woman

18. Jimi Hendrix – Freedom (The Cry of Love)

19. Janis Joplin - Me and Bobby McGee (Pearl)