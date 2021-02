Des vins et de la musique pour voyager

C'est vendredi, c'est vindredi et c'est le temps de voyager, surtout qu'on ne peut le faire durant la pandémie.

En compagnie de l'animateur Patrick Lagacé, la sommelière Jessica Harnois et la chroniqueuse Catherine Beauchamp nous font voyager... sur place.

Vins

1 - Un Pinot gris bio et réserve, délicieux.

« Explosif et aromatique, note Jessica Harnois. Tu voyages à chaque gorgée. Les fleurs, un peu d’épices… J’ai un coup de cœur pour ce vin. »

Bodega Piedra Negra Arrayo Grande - Pinot Gris Reserva Los Chacayes 2019

Vin blanc | 750 ml | Argentine - Mendoza

18,00 $

2 - Un blanc frais de la France, très droit.

« C’est léger, mais en même temps, ça a de la matière. »

Château des Tourelles - Le Grand Amandier 2019

Vin blanc | 750 ml | France - Vallée du Rhône

15,85 $

3 - Un rouge séduisant de l’Italie

« Ça lie tout ce que j'aime de l'Italie et de la France, parce qu'il y a du cabernet et du merlot. Boisé. »

Giordano Vini, Toscana Rosso

Vin rouge | 750 ml | Italie - Toscane

16,75 $

4 - Un Gran Reserva Tempranillo, mémorable

« Une cuvée qui m'a transporté. C'est impérial. Vieilli déjà, c'est un 2012. C'est comme de la soie. Un délicieux produit. »

Imperial Gran Reserva Rioja 2012

Vin rouge | 750 ml | Espagne - Vallée de l'Ebre

56,25 $

Musique

Desireless - Voyage voyage

Soap & Skin - Voyage Voyage

Claude Dubois - En voyage

Mario Pelchat - Voyager sans toi

The Clash - Should I Stay or Should I Go

The Beatles - Ticket to Ride

Steppenwolf -Born to Be Wild

Ray Charles - Hit the Road Jack

Chuck Berry - Route 66

Willie Nelson - On the Road Again

Charles Aznavour - Emmenez-Moi

Alfa Rococo - Lever l'ancre

Robert Charlebois – Lindberg

Suzane - Quatre coins du globe

Jean Leloup - Balade à Toronto

Michel Rivard - Je voudrais voir la mer

Toto – Africa

Patrick Norman - Au part au Soleil

Michelle Richard - Vivre au soleil

The Beach Boys - Kokomo