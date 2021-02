Vins et musique romantique pour la Saint-Valentin

C'est vendredi, donc, c'est aussi le temps du vindredi, qui plus est, lors de cette fin de semaine de la Saint-Valentin.

On retrouve donc l'animateur Patrick Lagacé, la sommelière Jessica Harnois et la chroniqueuse Catherine Beauchamp.

Vins

1 - Des bulles pour commencer... Les bulles de l'amour, pourrait-on dire. C'est romantique pour amorcer la soirée.

Bottega Petalo Il Vino dell'Amore

Vin mousseux | 750 ml | Italie - Vénétie

14,90 $

2- On s'en va ensuite en Moldavie, pays peu connu pour ses vins, pour des bulles cool, en canette, disponibles en importation privée chez Les filles du vigneron.

6,80$ canette

3 - Un pinot noir absolument fantastique! Du velours en bouche (en importation privée). Délicieux, juteux, une explosion de saveur.

4- Un rouge épatant de St-Émilion

Chevalier Valette Lalande-de-Pomerol 2016

Vin rouge | 750 ml | France - Bordeaux

24,75 $

Merlot 70% Cabernet Franc 30% - 2,4 g sucre/litre

Musique

1. Barbra Streisand - Woman In Love (1980)

2. Chicago - Hard to Say I'm Sorry (1982)

3. Air Supply - Making Love out of Nothing at All (1983)

4. Spadau Ballet – True (1983)

5. Scorpions - Still Loving You (1984)

6. Foreigner - I Want to Know What Love Is (1984)

7. The Cars - Drive (1984)

8. Wham - Careless Whisper (19840

9. Stevie Wonder - I Just Called To Say I Love You (1984)

10. Bryan Adams – Heaven (1985)

11. Phil Collins - One More Night (1985)

12. Berlin - Take My Breath Away (1986)

13. INXS - Never Tear Us Apart (1987)

14. Def Leppard - Love Bites (1987)

15. Sam Brown – Stop (1988)

16. The Bangles - Eternal Flame (1988)

17. Roxette - Listen to Your Heart (1988)

18. Chris Isaac - Wicked Game (1989)