Le spécial Vindredi Super Bowl

Comme chaque semaine, le vendredi est aussi vindredi avec l'animateur Patrick Lagacé, la sommelière Jessica Harnois et la chroniqueuse Catherine Beauchamp.

Cette semaine, le duo désormais surnommé «Jessicat» par l'animateur prépare la grande célébration du Super Bowl LV.

Bon match!

Bières

1- Une bière de Boys : Cuvée Gamay - Une ale forte qui a été mise en barrique sur des marcs de Gamay

2- Une bière de Chicks : Love Dust - IPA Goût tropical - une bière atypique de couleur rosé à cause des paillettes rouges de poussière - 5,99$

Boissons

1- Un produit sans alcool : Noroi Esprit-des-Caraïbes

Rhum blanc | 750 ml | Canada Québec - 29,90$

2- Un vin blanc de Boys : Pepp Green Gruner Veltliner 2019

Vin blanc | 750 ml | Autriche Basse-Autriche (Niederösterreich) - 15,20$

3- Un vin rouge de Chicks : Jean-François Mérieau Le Bois Jacou Gamay 2018

Vin rouge | 750 ml | France Vallée de la Loire - 22,10$

Mais... puisqu’on est en 2021 ça peut évidemment plaire à tous. «Boys & Girls» ce n’est pas ça l’important : tous les goûts sont dans la nature!

Musique

Introduction

The Rolling Stones - Start Me Up

Et on joue…

U2 - Where the Streets Have No Name

Diana Ross - Chain Reaction

Gloria Estefan - Turn the Beat Around

Beyoncé - Single Ladies (Put a Ring On It)

Shakira - She Wolf

Jennifer Lopez - On the Floor (feat. Pitbull)

Justin Timberlake - SexyBack (feat. Timbaland)

Katy Perry – Firework

Pour aller à la mi-temps

Lady Gaga - Bad Romance

Au retour de la mi-temps

Lady gaga - Born This Way

Lady gaga - Million reasons Hey Dad Hey Mom

Madonna - Give Me All Your Luvin' (feat. Nicki Minaj, M.I.A.)

Madonna - Vogue

Black Eyed Peas - I Gotta Feeling

Mark Ronson - Uptown Funk (feat. Bruno Mars)

Coldplay - Viva la Vida

Maroon 5 - Moves Like Jagger

La finale

Bruce Springsteen - Glory Days

Prince - Let's Go Crazy

Prince - Purple Rain

Paul McCartney - Moment Hey Jude