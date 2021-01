Vins bios et duos musicaux francophones

Comme d'habitude, le vendredi est aussi vindredi avec l'animateur Patrick Lagacé, la sommeillière Jessica Harnois et la chroniqueuse Catherine Beauchamp.

Pour l'occasion, le duo désormais surnommé «Jessicat» par l'animateur marie les vins bios avec de grands duos francophones.

Savoureux à souhait.

Vins

1- Bodegas Latue Wine by Nature du Vin

Vin blanc | 750 ml | Espagne Le Plateau (Meseta)

9,95 $

2- M. Chapoutier Côtes-du-Rhône Collection Bio 2019

Un rouge délicieux et accessible partout.

Vin rouge | 750 ml | France - Vallée du Rhône

21,15 $

3 - Juvé y Camps Casa Vella d'Espiells Cabernet Sauvignon 2015

Un vin espagnol à base de Cabernet Sauvignon, style classique et vigoureux en bouche.

Vin rouge | 750 ml | Espagne - Côte Méditerranéenne

24,25 $

4 - Podere Sapaio Volpolo Bolgheri 2018

Vin rouge | 750 ml | Italie - Toscane

Cabernet sauvignon 70 %, Merlot 15 %, Petit verdot 15 %

29,60 $

Musique

Nicole Croisille et Pierre Barouh - Un homme et une femme

Dalida et Alain Delon - Paroles paroles

Jane Birkin et Serge Gainsbourg - Je t'aime moi non plus

Brigitte Bardot et Serge Gainsbourg - Je t'aime moi non plus

Brigitte Bardot et Serge Gainsbourg - Bonnie and Clyde

Céline Dion et Jean-Jacques Golman - J'irai où tu iras

Céline Dion et Garou - Sous le vent

René et Nathalie Simard - Tourne la page

Jean-Jacques Goldman et Sirima - Là-bas

Julie Masse et Corey Hart -Là bas

Elton John et France Gall - Donner Pour Donner

Fabienne Thibault et Richard Cocciante - Question De Feeling

Marc Lavoine et Catherine Ringer - Qu'est-ce que t'es belle

Ginette Reno et Jean-Pierre Ferland - T'es mon amour

Gerry Boulet et Marjo -Les yeux du cœur