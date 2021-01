Vins italiens et musique, les duos romantiques

C'est vendredi, donc, c'est aussi le vindredi avec la sommelière Jessica Harnois et la chroniqueuse Catherine Beauchamp en compagnie de l'animateur Patrick Lagacé.

À l'honneur, des vins et plats accompagnés de duos musicaux, parfois aussi romantiques que les bouteilles et leur contenu.

Comme le dit Jessica Harnois, le couple romantique par excellence étant Roméo et Juliette, on opte pour des vins italiens, tous en provenance de la Vénétie. Incidemment, le «balcon» de Juliette est situé à Vérone, en Vénétie.

Vins

Des vins suaves et romantiques à prix TRÈS abordables. Accent sur le mot «abordable».

1- Des bulles pour faire de bons cocktails

Bottega Gold Prosecco 2019

Vin mousseux | 750 ml | Italie, Vénétie

26,95 $

2- Tellement frais et savoureux. Idéal avec des pâtes aux fruits de mer

Inama Soave Classico 2019

Vin blanc | 750 ml | Italie, Vénétie

19,95 $

3- Tommasi, un rouge léger et facile à boire avec des pâtes et des volailles en sauce.

Tommasi Valpolicella

Vin rouge | 750 ml | Italie, Vénétie

15,35 $

4- Un ripasso à boire avec un osso bucco ou du veau parmigiana.

Folonari Ripasso Valpolicella Classico Superiore

Vin route | 750 ml | Italie, Vénétie

18,95 $

Musique

Natalie et Nat (King) Cole - Unforgettable

Marvin Gaye et Tammi Terrel - Ain't No Mountain High Enough

Sonny and Cher - I Got You Babe

Jennifer Warnes et Joe Cocker - Up Where We Belong

Dolly Parton et Kenny Rogers - Islands in the Stream

Lionel Richie et Diana Ross - Endless Love

Elton John et Kiki Dee - Don't Go Breaking My Heart

Paul McCartney & Stevie Wonder - Ebony and Ivory

Céline Dion et Barbra Streisand - Tell Him

Céline Dion et Peabo Bryson - Beauty and the Beast

Phil Collins et Marilyn Martin - Separate Lives

Bryan Adams et Tina Turner - It's Only Love

John Travolta et Olivia Newton-John - Summer Nights

John Travolta & Olivia Newton John -You're the One That I Want

Bill Medley et Jennifer Warnes - (I've Had) The Time of My Life

Aerosmith et Run DMC - Walk This Way

Queen et David Bowie - Under Pressure