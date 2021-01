Privés de la Floride | De véritables «snowbirds» au Québec cet hiver

Un nombre considérable de Québécois qui avaient l’habitude de se rendre en Floride durant l’hiver ont dû modifier leurs plans cette année et se résoudre à passer la saison froide au Québec.

Cela dit, il y a au moins un couple québécois qui peut revendiquer l’appellation «snowbirds» au sens propre du terme, même s’ils sont demeurés au Québec.

Richard Vienneau et Isabelle Thibault, un couple de Maskinongé, ont décidé d’installer leur véhicule transformé… dans la neige.

On écoute leur histoire très particulière - et les contraintes qui vont avec les conditions hivernales – lors de leur conversation avec Paul Houde et Thérèse Parisien.