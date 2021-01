Vindredi: des vins et mets réconfortants

En janvier, après la frénésie des Fêtes, il est temps de passer en mode réconfort, que ce soit avec les vins ou la musique.

On retrouve donc l'animateur Patrick Lagacé avec la sommelière Jessica Harnois et la chroniqueuse Catherine Beauchamp.

Àprès l'écoute de cette chronique, vous aurez, en toute logique, l'envie de boire un verre de vin et de manger un plat réconfortant.

Promis.

Vins

1- Pour célébrer la fête de Patrick (jeudi), rien de mieux que les incroyables bulles Épaule Jeté, méthode traditionnelle, pour l’apéro.

Catherine et Pierre Breton - Épaulé Jeté

Vin mousseux | 750 ml | France Vallée de la Loire

31,25 $

7,5 g sucre/litre

2- Un blanc délicieux et ensoleillé de l’Afrique du Sud pour le Mac & Cheese ou le poulet rôti

Mullineux Kloof Street Swartland 2020

Vin blanc | 750 ml | Afrique du Sud - Western Cape

22,65 $

3- Un pinot noir facile à boire avec des spaghettis de la pizza.

Nicolas Potel - Bourgogne vieilles vignes 2019

Vin rouge | 750 ml | France - Bourgogne

23,50 $

1,6 g sucre par litre

4- Un rouge riche et gourmand de la Sicile pour des braisés et des mijotés

Cusumano Benuara - Sicile 2018

Vin rouge | 750 ml | Italie - Sicile

Nero d’avola 70% Syrah 30%

16,95 $

Musique

Ray Lamontagne - You Are the Best Thing

Ray Lamontagne - Let It Be Me

The Devonns - Think I'm Falling in Love

Lee Fields & The Expression - Wish You Were Here

Lee Fields & The Expression – Magnolia

The California Honeydrops - When It Was Wrong

Gregory Porter - Long List of Troubles

Gregory Porter – Concorde

St.Paul & The Broken Bones - Apollo

Sammy Raye - Kick It to Me

Sharon Jones & the Dap Kings - How Long Do I Have to Wait for You

Lake Street Drive - Rich Girl

Lake Street Drive - You Go Down Smooth

Liam Bailey - Hold Tight

Dionne Bromfield - Foolin'.