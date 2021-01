Récit de voyage | Gilles Proux raconte sa découverte de l'Algérie

L’animateur Gilles Proulx était au micro de Patrick Marsolais, samedi matin, afin de parler voyage. Celui qui a passé une grande partie de sa vie professionnelle au micro des émissions phares de la radio montréalaise trouvait le temps, en dehors des périodes de sondage qui caractérisent le milieu radiophonique, de quitter la province pour explorer des coins du monde un peu moins fréquentés par les touristes pendant les vacances du temps des Fêtes.

L’Algérie fut d’ailleurs l’une des destinations l’ayant le plus marquée. N’étant pas très touristique à l'époque, puisque politiquement dangereuse, il y a découvert l'un des coins du monde les plus inspirants.

Il admet avoir eu un attrait particulier pour les anciennes colonies françaises.

D’Alger à Tipaza, en passant par Tamanrasset. Gilles Proulx nous parle de ses ballades à dos de chameau et nous raconte le partage qu’il a vécu lors d’une fête de Noël dans le désert algérien et des festivités du Nouvel An quelques jours plus tard.

Solitude, silence, mais surtout la découverte de la vie dans ces plus beaux attraits sont au programme.