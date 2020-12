Vins de la Bourgogne et chansons de Noël

La chronique du vindredi, comme toutes celles de décembre, se termine par une chronique musicale consacrée aux chansons de Noël, cette fois, jumulée à une thématique vinicole portant sur la Bourgogne.

Comme d'habitude, l'animateur Patrick Lagacé se retrouve avec la sommelière Jessica Harnois et la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp. Pour l'occasion, Philippe Cantin se joint au trio.

Si les choix de vins sont toujours ceux de Jessica Harnois, Catherine Beauchamp a cette fois concocté une liste de chansons préférées des Fêtes des animateurs, des chroniqueurs et techniciens liés à l'émission Le Québec maintenant.

Donc, entre le mousseux avec Michael Bublé, Ginette Reno ou Beau Dommage, les splendides blancs en compagnie d'Elvis, Fernand Gignac et Tom Petty et le grand rouge avec Marc Hervieux, Richard Verreault ou... Anonymus, on vous souhaite un magnifique temps des Fêtes en dépit de la pandémie.

On vous dit donc «santé!» en espérant vous retrouver en santé en 2021.

Vins

1 - Un mousseux raffiné à l’apéro

Louis Bouillot - Perle d'Aurore Crémant de Bourgogne

Vin rosé pétillant | 750 ml | France - Bourgogne

22,60 $

2 - Un Bourgogne Blanc éclatant et accessible, le Pouilly-Fuissé de Jean Claude Boisset.

Jean-Claude Boisset - Pouilly-Fuissé

Vin blanc | 750 ml | France - Bourgogne

26,40 $

3 - La maison Joseph Drouhin, une référence de confiance.

Joseph Drouhin - Mâcon-Lugny Les Crays 2019

Vin blanc | 750 ml | France - Bourgogne

21,95 $

Un grand vin de garde fait par une grande dame amloureuse du Québec

4 - Domaine Taupenot-Merme - Chambolle Musigny 2018

Vn rouge | 750 ml | France - Bourgogne

93,50 $

Musique

1 - Michael Bublé - Feliz Navidad (duo avec Thalia)

2 - Andy Williams - It’s the Most Wonderful Time of the Year

3 - The Carpenters – The Christmas Waltz

4- Beau Dommage - 23 Décembre

5 – Elvis Presley – Santa Bring My Baby Back To Me

6 - Fernand Gignac - Joyeux Noël

7 - Anonymus - Les Anges dans nos campagnes

8 - The Carpenters – (pot-pourri) - Winter Wonderland- Silver Bells White Christmas

9 - Mariah Carey - All I Want For Christmas Is You

10 - Eddy Arnold - Santa Claus Is Coming to Town

11 - Ginette Reno - Petit Papa Noël

12 - Tom Petty - Christmas All Over Again

13 - Mario Pelchat et les prêtres - Minuit, Chrétiens

14 - Marc Hervieux, Lucie Roy, Régis Rousseau - Minuit, Chretiens!

15 - Guylaine Tanguay - Minuit Chrétien

16 - BARF - Minuit Chretien

17 - Fernand Gignac – Minuit Chrétien

18 -Richard Verreault - Minuit, Chrétiens