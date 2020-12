Vins et musique de films de Noël

On approche de plus en plus du temps des Fêtes et le vindredi poursuit dans la veine de la semaine dernière avec du vin, des bulles et une sélection de chansons de Noël.

Plus précisément, on parle de chansons entendues dans des films de Noël.

Comme d'habitude, l'animateur Patrick Lagacé, la sommelière Jessica Harnois et la chroniqueuse Catherine Beauchamp.

Finalement, le but du jeu, c'est de boire les vins et d'écouter les chansons à travers des tas de films qui ont marqué l'imaginaire depuis des décennies: White Christmas, A Holly Jolly Christmans, Home Alone, The Grinch, Die Hard, Last Christmas, Elf et Love Actually.

Vins

1 - Un cava rosé incroyable

Roger Goulart Coral Cava 2017

Vin rosé | 750 ml | Spain

Grenache/Monastrell - 4,8 g de sucre -18,90 $

2 - Un chenin blanc au goût de fruit tropicaux d’Afrique du Sud

Chenin Blanc Swartland 2019

Vin blanc | 750 ml | South Africa Western Cape

19,05 $

3 - Un pinot noir américain au goût de cerises, gorgée de soleil

Imagery Pinot Noir California 2019

Vin rouge | 750 ml | États-Unis, Californie

21,95 $

4 - Un cabernet israélien qui a beaucoup de charme et de personnalité

Barkan Classic Cabernet Sauvignon Galil 2019

Vin rouge | 750 ml | Israel Galilée (Galil)

19,20 $

Musique

Judy Garland - Have Yourself a Merry Little Christmas

Burl Ives - A Holly Jolly Christmas

Bing Crosby - White Christmas

Bing Crosby & The Andrew Sisters - Mele Kalikimaka (Merry Christmas)

Bobby Helms - Jingle Bell Rock

Brenda Lee - Rockin' Around the Christmas Tree

John Williams - Somewhere in My Memory

Thurl Ravenscroft - You're a Mean One, Mr. Grinch

Leon redbone & Zooey Deschanel -Baby, It's Cold Outside

Aaron Neville - Please Come Home for Christmas

Vaughn Monroe - Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!

Charlie Brown - O Tannenbaum

Wham - Last Christmas

Émilia Clake - Last Christmas

Mariah Carey - All I Want For Christmas Is You