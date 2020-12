Cocktails et musique de Noël

Nous sommes en décembre et - confinement ou pas - c'est le mois de Noël. En vue de cette célébration annuelle qui sera restreinte cette année, on met l'accent sur la musique liée à cette fête et aux cocktails d'usage.

L'animatrice Marie-Claude Lavallée reçoit donc la chroniqueuse Catherine Beauchamp, mais exceptionnellement, c'est la mixologue Fanny Gauthier qui remplace la sommelière Jessica Harnois.

Au menu: quatre cocktails et plein de musique francophone de Noël.

COCKTAILS

Cocktail no 1: Isabelle la Belle

Ingrédients: 0.5 oz de jus de citron, 2 feuilles de menthe, 1.5 oz de crème de menthe blanche Isabelle, 3 oz de jus de canneberge blanc, 3 oz de Tonic 1642.

Préparation: Dans un shaker, mettez tous les ingrédients, sauf le Tonic 1642. Ajoutez de la glace et remuez énergiquement pendant 8 à 10 secondes. Versez la totalité du contenu dans un verre à vin. Couronnez avec le Tonic 1642.

Idée déco: «Slappez» une tête de menthe, saupoudrez-là avec un peu de sucre glacé et déposez-là sur votre verre…

---

Cocktail no 2: La Crème de la crème

Ingrédients: 0.5 oz de sirop de pistaches, 1.5 oz de crème à glace, 2 oz de crème liquide, 2 oz de lait, 2 oz de café Barista Jessica.

Préparation: Dans un shaker, mettez tous les ingrédients. Ajoutez de la glace et remuez énergiquement pendant 8 à 10 secondes. Filtrez avec une passoire à cocktail dans un verre de style coupette.

Idée déco: Aoutez un peu de pistaches concassées sur le dessus le votre verre ou une tasse à café.

---

Cocktail no 3: Punk punch time!

Ingrédients (pour 6 personnes): 5 oz de jus de citron, 5 oz de sirop d’orange épicé, 6 branches de romarin, 4 bâtons de cannelle, 2 cuil. à soupe de canneberges congelées, 10 oz de Cabernet-Sauvignon Boutte en train, 12 oz de jus de canneberge-framboise.

Préparation: Dans un gros bol à punch, mettez tous les ingrédients. Laissez infuser au réfrigérateur pendant au moins 2 heures.

Idée déco: «Slappez» une tête de menthe, saupoudrez-là avec un peu de sucre glacé, et déposez-là sur votre verre.

---

Cocktail no 4: Des bulles, des agrumes... et des bulles!

Ingrédients: 0.5 oz de jus de citron, 1 oz de Limoncello, 3 oz de jus de pamplemousse rose, 4 oz de bulles Chardonnay mousseux BÙ.

Préparation: Dans un shaker, mettez tous les ingrédients, sauf les bulles. Ajoutez de la glace et remuez énergiquement pendant 8 à 10 secondes. Filtrez avec une passoire à cocktail dans une flûte de champagne. «Topez» votre verre avec les bulles de Chardonnay Mousseux BÙ.

Idée déco: Exprimez un zeste d’orange au-dessus de votre verre.

MUSIQUE

Johanne Blouin - Glory Alleluia

Ginette Reno - Promenade en traîneau

Marie Michèle Desrosiers - C'est l'hiver

Manon Séguin et Christian-Marc Gendron - Joyeux Noël

Marie-Ève Janvier et Jean-Francois Breau - Noël blanc

Marie-Élaine Thibert - Vive le vent

Guylaine Tanguay - Pot-pourri de Noël - J'ai vu maman embrasser le père Noël

Renée Martel - Le petit renne au nez rouge

Patrick Norman - Mon beau sapin

Isabelle Boulay - Le sentier de neige

Les Classels - Le sentier de neige

Michèle Richard - Dansons autour du sapin vert

Bündock - Fa la la

Damien Robitaille - Bientôt ce sera Noël

Robert Charlebois - Marie-Noël