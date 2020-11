Des champagnes et du jazz pour Noël

Les célébrations de Noël approchent et si on ne sait trop si on va se rassembler ou pas, rien ne nous empêchera de boire du champagne pour l'occasion.

En compagnie de l'animateur Patrick Lagacé, la sommelière Jessica Harnois et la chroniqueuse Catherine Beauchamp causent bulles et chansons de jazz du temps des Fêtes.

Et comme c'est pour Noël, Jessica Harnois y va de propositions d'accords avec les champagnes.

Vins

Pour les amateurs de champagne brut nature, sec, c'est-à-dire, ceux qui n’aiment pas le sucre, le Drappier s'avère impeccable.

Drappier Brut Nature Pinot Noir Zéro Dosage

Champagne | 750 ml | France, Champagne - Vallée de l’Aube

53,00 $

Pinot 100% - 2,5 g de sucre par litre

Accords : gravlax et salade chevre chaud

Pour ceux qui préfèrent un champagne brut riche et rond, une maison qui a fait ses preuves.

Henriot Brut Souverain

Champagne | 750 ml | France Champagne

58,25 $

Pinot 50% Chardonnay 50% - 9 g de sucre par litre

Accords: saumon fumé et foie gras de l’auberge du Lac Morency

Il y a aussi un champagne rosé parfait pour les fruits de mer.

Forget Brimont Brut Premier Cru

Champagne rosé | 750 ml | France Champagne - Montagne de Reims

55,50 $

11 g de sucre par litre

Accords : crab cake, guédille de homard, crevettes cocktail.

Pour terminer, un champagne idéal autant pour les desserts que les cocktails .

Veuve Clicquot Rich

Champagne | 750 ml | France Champagne

88,25 $

Pinot noir 45% Pinot Meunier 40% Chardonnay 15% - 58 g de sucre par litre

Accords : profiteroles

Rayon musique, les chansons de Noël ont cette capacité de séduire toutes les générations... tout en étant réenregistrées par les artistes de toutes les générations.

Donc, Ella ou Louis? Peggy ou Frank? Diana ou Tony? Peu importe. Comme les bulles, ces chansons sont incontournables pour Noël.

Musique

Vince Guaraldi Trio - What Child Is This (Album de Charlie Brown de Noël)

Ella Fitzgerald - Frosty The Snowman

Louis Armstromg - Winter Wonderland

Peggy Lee - Santa Claus Is Comin' to Town

Frank Sinatra - Santa Claus Is Comin' to Town

Dean Martin - Rudolph the Red-Nosed Reindeer

Harry Connick Jr - Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow

Carol Welsman - The Christmas Song

Diana Krall - Jingle Bells (avec le Clayton-Hamilton Jazz Orchestra)

Diana Krall - Let It Snow

Tony Bennett - Silver Bells

Tony Bennett et Lady Gaga - Winter Wonderland

Perry Como - It's Beginning to Look a Lot Like Christmas

Michael Bublé et Shania Twain - White Christmas

Martina Mc Bride - Happy Holidays - It's the Holiday Season

George Tidwell - Have Yourself a Merry Little Christmas