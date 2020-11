Vins rouges du Val de Loire | Du bonheur et de la fraîcheur

L’autre cabernet

Un peu plus à l’ouest, du côté de Chinon et d’Angers, c’est plutôt le cabernet franc qui règne sur les vignobles, dans des appellations comme Anjou, Saumur ou… Chinon. Ceux qui craignent parfois que ce cépage goûte le poivron vert devraient retourner y goûter sans plus attendre, pour découvrir plutôt les notes minérales et le mélange de fruit rouge et noir qui s’y manifestent avec bonheur. Plus structurés, ils peuvent satisfaire les amateurs de l’autre cabernet (sauvignon) tout en montrant souvent un peu plus d’élégance et surtout, de fraîcheur. Une diversité de sols – gravier et argile à silexà Chinon, schistes en Anjou, crayeux et calcaires à Saumur – viennent renforcer la diversité des expressions, avec des grains de tannins qui peuvent être parfois soyeux, parfois joliment rustiques.

Sérieux sans être lourds, fruités sans être juste légers, ils sont on ne peut plus équilibrés – et la chaleur des récents millésimes leur ont donné de jolies rondeurs, en prime. Le cabernet franc est ainsi l’ami d’une belle pièce de viande rouge rôtie ou grillée, mais aussi de plats de pâtes ou de légumineuses aux sauces tomatées.

Vous en voulez encore? Pensez au malbec, plus souvent connu dans sa zone de prédilection, en Touraine, sous le nom de côt. Dans la région des châteaux et des étés doux, il gagne un côté parfumé et même floral qui surprend agréablement et qui met le sourire aux lèvres. Une soif qu’on ne retrouve pas dans les vins de malbec d’autres régions plus sudistes et plus costaudes.

Cette soif, cette buvabilité ont comme résultat une des plus grandes qualités des vins rouges du Val de Loire : quand on finit une bouteille, on aura souvent l’envie d’en ouvrir une autre.

Et parlant de fraîcheur et de soif, n’oublions pas que les raisins rouges du Val de Loire peuvent aussi être délicatement pressés pour produire de très sympathiques vins rosés. À garder en tête, pour quand le printemps reviendra se montrer le bout du nez…

Quelques suggestions

Pour explorer les vins rouges du Val de Loire, voici cinq sélections qui permettront un bon tour des cépages prisés dans la région.