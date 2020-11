Vins et musique: Sensualité et coups de coeur

C'est vendredi et c'est le moment de causer vin et musique. Et pour l'occasion, ce «vindredi» se veut moins groovy, mais plus sensuel que d'ordinaire.

En compagnie de l'animatrice Marie-Claude Lavallée, la sommeilière Jessica Harnois et la chroniqueuse Catherine Beauchamp partagent certains de leurs coups de coeur.

Vins

Parmi les nouveautés préférées de Jessica Harnois, on retrouve des bulles pour débuter les fêtes, signées Rézin, pour l'importation.

Sommariva Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore

Vin pétillant | 750 ml | Italie Vénétie

19,95 $

Puis, un blanc français spectaculaire pour son petit prix !

Domaine de Lévêque Touraine 2019

Vin blanc | 750 ml | France Vallée de la Loire

17,40 $

Pour la suite, un rouge italien gourmand et réconfortant.

Bertani Tenuta Novare Valpolicella Ripasso

Vin rouge | 750 ml | Italie Vénétie

19,15 $

Finalement, on voyage en Argentine! Un nouveau projet d’un Québécois passionné, basé à Mendoza.

Crux Tempranillo Mendoza 2018

Vin rouge | 750 ml | Argentine

18,65 $

Et qu'est-ce qu'on écoute avec ça? La légende Nina Simone? Le duo mythique d'Ella Fitzgerald et e Louis Armstrong? La reine des années 1950, Ruth Bown?

Ou bien des artistes plus contemporains tels Diana Krall et Emilie-Claire Barlow? À moins, bien sûr, de privilégier des immortels comme Frank Sinatra et Tony Bennett qui ont pavé la voie à plusieurs nouvelles générations d'artistes?

Ce n'est pas le choix qui manque. Et toute combinaison vin-musique risque d'être gagnante dans ce contexte.

Musique

Nina Simone - Feeling Good

Nina Simone - Take Care of Business

Ella Fitzgerald & Louis Armstrong - Cheek To Cheek

Nat King Cole - L-O-V-E

Ruth Brown - 5-10-15 Hours

Diana Krall - Let's Fall In Love

Harry Conninck jr - It Had to Be You

Michael Bublé – Sway

Tony Bennett & Amy Winehouse - Body and Soul

Robbie Williams & Nicole Kidman - Somethin' Stupid

Frank Sinatra - The Way You Look Tonight

Bobby Darin - Beyond the Sea

Emilie-Claire Barlow - C'est si bon