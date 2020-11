Vins chansons ensoleillées pour l'été des Indiens

Un été des Indiens au mois de novembre? Improbable, certes, mais cela devient l'occasion idéale pour déguster une dernière fois des vins soleil.

En compagnie de l'animateur Patrick Lagacé, la sommelière Jessica Harnois et la chroniqueuse Catherine Beauchamp ont concocté une liste de vins et de chansons gorgées de soleil.

À consommer entre des écoutes de L'Été indien, de Joe Dassin, et plein d'autres titres liés au soleil.

Vins

De la biodynamie dans votre verre : 2000 ans d’histoire à découvrir. Un vin franc et droit parfait à l’apéro et huîtres

Nikolaihof Grüner Veltliner 2017

Vin blanc | 750 ml | Autriche Basse-Autriche (Niederösterreich)

22,40 $

Un blanc bio italiano fait à base de pinot grigio. Salades et pâtes fraîches au menu.

Perlage Terra Viva Delle Venezie 2019

Vin blanc | 750 ml | Italie Vénétie

15,95 $

Un nouveau rouge de Bambara Selection. Faites vite! Ils n'en reste que quelques bouteilles. Etiquette ecrite à la maison. Vraiment bon!

Parajes del Valle Monastrell Jumilla 2018

Vin rouge | 750 ml | Espagne - Côte Méditerranéenne

15,95 $

Le petit nouveau de Martin Juneau «volet importation». Autre nouveauté : on a un duo pour animer vos partys de Noël avec Randolph.

Boite de bouffe du Pastaga et le jeu Vin Mystere dans le confort de votre maison.

Domaine de Courbissac Minervois Les Traverses 2017

Vin rouge | 750 ml | France - Languedoc-Roussillon

19,75 $

Musique

1 - Clay and Friends, Ariane Moffatt, D R M S & Ruffsound - Sunshine

2 - Joe Dassin - L'été indien

3 - The Beatles - Here Comes The Sun

4 - John Pizzarelli - Here Comes the Sun

5 - Bob Hebb - Sunny

6 - Boney M – Sunny

7 - Bruce Springsteen - Hello Sunshine

8 - Stevie Wonder - You Are the Sunshine of My Life

9 - Nana Mouskouri - Toi et le soleil

10 - Nana Mouskouri - Soleil, soleil

11 - Mika - Staring At the Sun

12 - Rye Rye - Sunshine (mettant en vedette M.I.A.)

13 - Katrina and the waves - Walking On Sunshine

14 - Julien Clerc - Laissons entrer le soleil

15 - The fifth dimension - Aquarius - Let the Sunshine In

16 - Ginette Reno - Les croissants de soleil

17 - Bill Withers - Ain't No Sunshine

18 - George Michael -Elton John - Don't Let the Sun Go Down On Me