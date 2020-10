Vins, musique et Gala de l'ADISQ

C’est le week-end et c’est aussi la fin de semaine du Gala de l’ADISQ. Donc, pas d’hésitation, on marie les vins et les chansons primées au cours des ans lors de la fête de la chanson et musique québécoise.

Comme d’habitude, l’animateur Patrick Lagacé, la sommelière Jessica Harnois et la chroniqueuse Catherine Beauchamp échangent vins, propos et fous rires…

Donc, un sancerre citronné pour l'apéro avec Claude Dubois ou Diane Tell?

Un gamay qui sort de l'ordinaire en écoutant Ginette Reno, Céline Dion ou Marjo?

Ou d'autres combinaisons avec les chansons des Cowboys fringants, de Gerry Boulet, de Roch Voisine ou de Laurence Jalbert? Ce ne sont pas les options qui manquent.

Et selon vos préférences, vous pourrez en combiner quelques-unes dimanche soir, lors du gala animé par Louis-José Houde sur les ondes de ICI Radio-Canada.

Vins

Un Sancerre citronné pour l’apéro et les fruits de mer

Domaine Sylvain Bailly Sancerre Terroirs 2019

Vin blanc | 750 ml | France, Vallée de la Loire

24,40 $



Un délicieux Menetou Salon pour accompagner vos poissons

Chavet Menetou-Salon 2019

Vin blanc | 750 ml | France Vallée de la Loire

22,45 $



Un Gamay qui sort de l’ordinaire : plateaux de fromages & charcuteries pour une soirée entre amoureux

Bernard et Benoît Landron Coteaux d'Ancenis Esprit Détente 2019

Vin rouge | 750 ml | France Vallée de la Loire

19,80 $



Un Chinon pour les mets en sauce avec des légumes d’automne

Nicolas Grosbois La Cuisine de ma Mère 2018

Vin rouge | 750 ml | France Vallée de la Loire

19,85 $



Musique

1979 - Claude Dubois - Le blues du businessman

1980 - Ginette Reno - Je ne suis qu'une chanson

1981 - Diane Tell - Si j'étais un homme

1982 - Claude Dubois - Plein de tendresse

1985 - Céline Dion - Une Colombe

1986 - Martine St-Clair - Ce soir l'amour est dans tes yeux

1987 - Marjo - Chats sauvages

1988 - Céline Dion – Incognito

1989 - Roch Voisine – Hélène

1990 - Gerry Boulet - Un beau grand bateau

1994 - Laurence Jalbert - Encore et encore

1996 - Kevin Parent – Seigneur

2001 -Daniel Boucher - La désise

2002 - Natasha St-Pier - Je n'ai que mon âme

2005 - Les Cowboys Fringants - Les étoiles filantes