Vins et musique | Bruce Springsteen et l'Halloween

Un nouveau disque de Bruce Springsteen qui paraît vendredi, la tenue de l'Halloween la semaine prochaine, bref, pourquoi ne pas faire une thématique vins et musique liant les deux?

Pour l'occasion, le chroniqueur musical Sylvain Ménard s'est joint à l'animateur Patrick Lagacé, à la sommelière Jessica Harnois et à la chroniqueuse Catherine Beauchamp.

« Letter To You est un disque qui se classe dans le premier tiers des albums studios de Springsteen », assure, tout de go, Sylvain Ménard.

Et qu'est-ce qu'on boit en écoutant du Springsteen?

« Un vrai Américain qui s'est démarqué, assure Jessica Harnois, en parlant de Robert Mondavi. Donc, premier service, un vin blanc de la vallée de Napa. »

Robert Mondavi Winery Napa Valley Fumé blanc 2017

Vin blanc | 750 ml | États-Unis, Californie

26,05 $

Finalement, Springsteen, il est comme le vin?

« Il vieilli bien, il est beau et il est encore actuel. C’est ça, un bon vin…, assure Jessica Harnois. J'ai le goût de vous parler d'un Cardonnay en macro-bio. À 19 $, on ne peut pas se tromper. »

Bonterra Chardonnay 2019

Vin blanc | 750 ml | États-Unis, Californie

19,25 $

Après avoir écouté Dancing in the Dark 25 fois d'affilée, comme peut le faire Catherine Beauchamp, on quitte l'Amérique pour le Chili et le « casier du Diable », nommé ainsi, parce que les producteurs se faisaient voler des bouteilles.

« Mais pour 13 $, ce n’est pas du vol, assure la sommelière. C’est tellement bon. C’est des clones de Bordeaux. C’est l’occasion d’avoir un vin du Diable, diablement bon à l’année. »

Et quand on a le diable du corps, on écoute Born To Run, foi de Patrick Lagacé.

Concha y Toro Casillero del Diablo Cabernet-Sauvignon

Vin rouge | 750 ml | Chili, Vallée centrale

13,30 $

Et peut-on parler de l’Halloween sans parler de Dracula?

« Il y a même une petite cape sur la bouteille, ça ne s’invente pas. Fait à partir d’un raisin qu’on trouve en Moldavie, mais là, on est en Roumanie. »

Legend of Dracula Feteasca Neagra 2019

Vin rouge | 750 ml | Roumanie

18,90 $

Musique

Bruce Springsteen

1- Burnin’ Train

2- Ghosts

3- On Minute You’re Here

4 -Song For Orphans

5 - House of a Thousand Guitars

6 - Letter To You

7 - Dancing in the Dark

8 - Born To Run

9 - Jungleland

10 - Hungry Heart

11 - Rosalita (Come Out Tonight)

12 - Shout

13 - Fire

14 - I’m on Fire

15 - Born in the U.S.A.